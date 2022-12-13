اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 05:36 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول الشهر المقبل وتستمر حتى 26 يناير

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول الشهر المقبل وتستمر حتى 26 يناير وزارة التربية والتعليم - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
مكتب التمثيل العمالى بالرياض: تأشيرة عودة لـ85 عاملا مصريا انتهت إقامتهم بالسعودية
 

الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ42 ألف مواطن ضمن برنامج رعاية غير القادرين خلال نوفمبر

 

وزير القوى العاملة: الدولة تولى اهتماما كبيرا لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا

 

"القوى العاملة": تحويل 8 ملايين جنيه مستحقات 12 مصرياً توفوا بالسعودية

 

المستشفيات التعليمية تبدأ تشغيل مركز الأورام بمستشفى الأحرار بالزقازيق

 

التنمية المحلية: تطوير 7 من المناطق غير المخططة بدمياط بتكلفة 250 مليون جنيه

 

التضامن تبدأ صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر ديسمبر الخميس

 

وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون بمجال البحث العلمى مع "الجايكا" اليابانية

 

وزير النقل: الشركات المصرية تنفذ مشاريع بعدة دول منها تنفيذ نفق 5كم بالسعودية

 

التعليم العالى: 16 ألف طالب سودانى بالجامعات المصرية و200 منحة تعليمية

 

 


الزراعه

البيئه

التضامن

التنمسه المحليه

النقل

التربيه والتعليم

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