حصاد الوزارات.. بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول الشهر المقبل وتستمر حتى 26 يناير

الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ42 ألف مواطن ضمن برنامج رعاية غير القادرين خلال نوفمبر
وزير القوى العاملة: الدولة تولى اهتماما كبيرا لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا
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وزير النقل: الشركات المصرية تنفذ مشاريع بعدة دول منها تنفيذ نفق 5كم بالسعودية
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