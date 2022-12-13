اليوم السابع
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مكتب التمثيل العمالى بالرياض: تأشيرة عودة لـ85 عاملا مصريا انتهت إقامتهم بالسعودية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 03:42 م
مكتب التمثيل العمالى بالرياض: تأشيرة عودة لـ85 عاملا مصريا انتهت إقامتهم بالسعودية وزارة القوى العاملة
كتبت – مرام محمد

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أعلنت وزارة القوى العاملة وبالأسماء، اليوم، الثلاثاء، عن قيام مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالرياض بتسهيل إجراءات حصول 85 عاملاً مصرياً من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء صلاحية الإقامة، وذلك بعد مراجعة مكتب عمل الرياض، وإدارة الوافدين، جرى إصدار تأشيرات خروج نهائية للعودة إلى مصر.

وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من أحمد رجائي المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن القائمة تضم: 49 تأشيرة خروج نهائي وإبعاد لمن لديهم الرغبة فى العودة إلى مصر، ممن انتهت إقامتهم ولم يقوم صاحب العمل بالتجديد لهم، وتأشيرة خروج نهائى تهرب عن العمل ولا يمكنه العودة للسعودية مرة أخرى إلا بعد مرور 5 سنوات، و27 من العاملين الذين تعذر إتمام تأشيرة الخروج النهائي لهم نظراً لوجود ملاحظات تمنعهم من السفر، وجاء في القائمة أيضا عدد 8 طلبات من إدارة الوافدين بالرياض رغم موافقة مكتب العمل على الخروج النهائي نظراً لوجود ملاحظات تمنعهم من السفر.

وأكد رجائي أن مكتب التمثيل العمالي بالرياض يواصل دوره في متابعة كافة ملفات وقضايا العمالة المصرية في المملكة، وذلك بتوجيهات من الوزير حسن شحاتة، موضحاً أنه بخصوص القائمة المذكورة تم الإعلان على صفحة مكتب التمثيل العمالي بالرياض على فيس بوك عن أسماء هؤلاء العاملين تسهيلاً عليهم، دون الحاجة الى الحضور مرة أخرى إلى مقر القنصلية.

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