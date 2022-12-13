البيئة تشكل لجنة لعمل دراسة كاملة للمسابك في منطقة الكوم الأحمر بمحافظة الجيزة

البيئة: إجراء معاينات ميدانية ومسح شامل لعدد 44 مسبكا للوقوف على الوضع البيئى لها

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتطبيق آليات الإنتاج الأنظف في عمليات التصنيع ، قامت الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة بتشكيل لجنة لعمل دراسة كاملة للمسابك بمنطقة الكوم الأحمر وتوابعها بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة.

وقد تم المشاركة فى اجتماع برئاسة نائب محافظة الجيزة لتقييم الوضع البيئي للمسابك بالمنطقة وذلك بحضور ممثلين عن بعض الجهات البحثية المختصة بالنشاط الصناعي، وممثلين عن المسابك بمنطقة الكوم الأحمر.

قامت اللجنة بتنفيذ دراسة متكاملة لتقييم الوضع البيئي عن المسابك في المنطقة والآثار السلبية خطيرة التى تنتج عنها وتهدد الصحة العامة للمواطن المصري، كما تم حصر المسابك بأنواعها وعرض جميع القرارات والتراخيص وتحديد أنواع الملوثات وتصنيفها وتحليلها من واقع الرصد البيئي، ومشاركة أصحاب المسابك والجهات المحلية في إعادة تأهيلها البيئي وذلك في أماكنها أو نقلها لمنطقة صناعية معتمدة، وتحديد دور الجهات المختلفة لتنفيذ أفضل الحلول البيئية.

كما شاركت اللجنة بمعاينات ميدانية، وإجراء مسح شامل للمسابك من قبل الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة للوقوف على الوضع البيئي للمسابك البالغ عددها 44 مسبك بالمنطقة من ناحية تحسين الوضع البيئي لهم في المنطقة والوقوف على المسابك التي يلزم نقلها إلي منطقة صناعية.