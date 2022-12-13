وزير النقل: الشركات المصرية تنفذ مشاريع بعدة دول منها تنفيذ نفق 5كم بالسعودية

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن معظم مشاريع وسائل النقل الجارى تنفيذها الآن بمصر، ستعمل فى نهاية 2024، مشيرا إلى أن الوزارة ستكون أنهت عدد كبير من المشروعات القائمة الآن منها الخط الثالث للمترو والمونوريل والخط الأول للقطار الكهربائى السريع.

وأضاف وزير النقل فى تصريحات له، أن حجم المشاريع المختلفة القائمة بمصر أسهم بشكل كبير فى ثقل الخبرة لدى الشركات المصرية سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، وهو ما أتاح فرص كثيرة أما عدد كبير من الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات خارج مصر.

وأوضح وزير النقل، أن هناك شركات مصرية تعمل الآن على تنفيذ مشروعات قومية بدول تنزانيا والسودان وعدد كبير من دول أفريقيا، وهناك شركة مصرية أخذت تنفيذ مشروع نفق بطول 5 كم بالسعودية، وهذا يرجع لحجم المشروعات الموجودة فى مصر.