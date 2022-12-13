"القوى العاملة": تحويل 8 ملايين جنيه مستحقات 12 مصرياً توفوا بالسعودية

كتبت – مرام محمد

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء عن قيام مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالرياض، وبالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض، وعدد من الشركات والتى كان يعمل بها عمال مصريين بالمملكة العربية السعودية ووافتهم المنية، تم تحصيل مبلغ مليون و129 ألف ريال سعودى، بما يعادل 8 ملايين و530 ألف جنيهاً، مستحقات 12 عاملاً مصرياً متوفيين كانوا يعملون فى المملكة، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة متابعة أحوال العاملين المصريين بالمملكة وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة لدى جهات العمل المختلفة.

وجاء في التقرير الذي تلقاه الوزير حسن شحاتة، من أحمد رجائي المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، انه تم تحويل جميع المبالغ المحصلة إلى بنك ناصر الاجتماعى بمصر مع إخطار ورثة العاملين المصريين المتوفين بذلك حتى يتمكنوا من استلامها من البنك بموجب إعلام الوراثة لكل منهم، وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض، ومرفق كشف بجميع التحويلات وصورة من الحوالات البنكية.