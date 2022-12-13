البيئة: التنوع البيولوجى وحماية النظم البيئية الحيوية مصدر للأمن الاقتصادى

كتبت منال العيسوي

أكد الدكتور أيمن حمادة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى بوزارة البيئة، أن كل أشكال الحياة على سطح الأرض بداية من الكائنات الدقيقة مرورا بالكائنات الأكبر، وحتى الإنسان والبيئة المحيطة، هذا هو المقصود بالتنوع البيولوجي القائم على التناغم بين البيئة الحية والبيئة غير الحية.

وأشار حمادة فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إلى أن التنوع البيولوجي له دور هام جدا في الحفاظ على دورة المغذيات التى تعتمد عليها الكائنات الحية، كما أن درجة الحرارة وتركيبة الغلاف الجوي لها دور في ذلك.

وشدد رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة قائلا: "ضرورة تعبئة الموارد والتمويل لتنفيذ أهداف التنوع البيولوجي، إضافة لدعم الفئات أصحاب المصلحة من النساء والأطفال والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، ووقف الخسارة المتسارعة للأنواع وحماية النظم البيئية الحيوية التي هي مصدر الأمن الاقتصادي".

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