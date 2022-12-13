اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

البيئة: التنوع البيولوجى وحماية النظم البيئية الحيوية مصدر للأمن الاقتصادى

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 10:53 ص
البيئة: التنوع البيولوجى وحماية النظم البيئية الحيوية مصدر للأمن الاقتصادى وزارة البيئة
كتبت منال العيسوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور أيمن حمادة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى بوزارة البيئة، أن كل أشكال الحياة على سطح الأرض بداية من الكائنات الدقيقة مرورا بالكائنات الأكبر، وحتى الإنسان والبيئة المحيطة، هذا هو المقصود بالتنوع البيولوجي القائم على التناغم بين البيئة الحية والبيئة غير الحية.
 
وأشار حمادة فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إلى أن التنوع البيولوجي له دور هام جدا في الحفاظ على دورة المغذيات التى تعتمد عليها الكائنات الحية، كما أن درجة الحرارة وتركيبة الغلاف الجوي لها دور في ذلك. 
 
وشدد رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة قائلا: "ضرورة تعبئة  الموارد والتمويل لتنفيذ  أهداف التنوع  البيولوجي، إضافة لدعم الفئات  أصحاب المصلحة من النساء والأطفال والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، ووقف الخسارة المتسارعة للأنواع وحماية  النظم البيئية الحيوية التي هي مصدر الأمن الاقتصادي".
 ‏
جدير بالذكر أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد تشارك اليوم فى النسخة المنعقدة حاليا بكندا من مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، المنعقد خلال الفترة من 7 إلى 19 ديسمبر، إضافة لمشاركتها في الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف لبروتوكول كورتيجانا للسلامة الحيوية، والاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف لبروتوكول ناجويا للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.  

البيئة

التنوع البيولوجي

قمة المناخ

انعقاد قمة التنوع البيولوجي

التنوع البيئى

الاحياء



الموضوعات المتعلقة

وزيرة البيئة تتوجه إلى كندا للمشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى COP15

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 09:24 ص

وزراء البيئة بـ"التعاون الخليجي" يؤكدون أهمية تنسيق المواقف بالمحافل الدولية

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 08:00 ص

وزيرة البيئة: نعمل على تفعيل المبادرة الرئاسية المعتمدة فى مؤتمر المناخ

الأحد، 11 ديسمبر 2022 03:45 م

وزيرة البيئة: حوافز حكومية لتشجيع الاستثمارات الخاصة فى "الهيدروجين الأخضر"

الأحد، 11 ديسمبر 2022 03:10 م

وزيرة البيئة: ما شهدته مصر فى ملف المناخ أكبر دليل على الاهتمام بحقوق الإنسان

الأحد، 11 ديسمبر 2022 02:26 م

وزيرة البيئة: وفرنا مساحة آمنة لتظاهر نشطاء المجتمع المدنى بمؤتمر المناخ

الأحد، 11 ديسمبر 2022 02:12 م

وزيرة البيئة: الحكومة المصرية حريصة على دمج البيئة فى المناهج التعليمية

الأحد، 11 ديسمبر 2022 01:14 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة