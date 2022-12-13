المستشفيات التعليمية تبدأ تشغيل مركز الأورام بمستشفى الأحرار بالزقازيق

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن بدء تشغيل مركز علاج الأورام ب مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة: نفخر بأن كان لنا السبق بتجهيز مركز أورام متكامل لمريض الأورام للعلاج الإشعاعى والكيماوى بشرق الدلتا بأحدث التقنيات العالمية المتوفرة، بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه، وعلى أهبة الاستعداد للبدء، واستقبال المرضى من محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة، حتى نجنبهم عناء ومشقة السفر إلى مراكز بعيدة لتلاقى العلاج، ووجود المركز داخل مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق يمثل دعم كبير للمركز بالخدمات الطبية المختلفة التى قد يحتاجها المريض، ونظرا للموقع الجغرافى للمركز والتعداد السكانى الكبير لمحافظة الشرقية متوقع استقبال الحالات بمعدل 100 حاله شهريا للعلاج بالإشعاع، حيث يقدم المركز خدمات علاج الأورام بالإشعاع بتوفير أحدث التقنيات اللى توصل إليها العلم عن طريق جهاز المعجل الخطى Versa HD وجهاز المقطعيه بالمحاكاة CT-simulator، ويمكنه استيعاب مرضى الأورام للعلاج بالإشعاع بتقنيات ثلاثية الأبعاد ومتغير الشدة، مع توفير معظم احتياجات المريض فى نفس المكان ومتوقع استقبال المرضى فى القريب العاجل.

كما يقدم خدمة العلاج الكيماوى بتوفير أحدث الإمكانيات وأفضل الفرق الطبية المدربة من تمريض وصيدلة إكلينيكية، وبه غرفة خلط وريدى مخصصة لتحضير أدوية الكيماوى، وذلك لضمان توفير جودة الخدمة لمرضى الأورام وتطبيق كل المعايير العالمية لحفظ سلامة المرضى.

وأفادت الدكتورة جيهان عامر مدير مستشفى الأحرار التعليمي، بأن المركز حظى باهتمام بالغ ودعم غير مسبوق ومتابعة حثيثة من أ. د. محمد فوزى السودة رئيس الهيئة للانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن لخدمة أهلنا من مرضى الأورام والتخفيف عنهم، حيث يتكون المركز من ثلاث طوابق وتم تجهيزه بكافة الإمكانيات التى تجعل منه مركز متكامل لعلاج الأورام، ويضم عيادة علاج ألم وعيادة تغذيه علاجية، ويتواجد به منطقة انتظار مرضى جيدة وملائمة، كما توجد خطة تطوير مستقبلية للمركز بتوفير باقى الخدمات لمرضى الأورام من غرف لجراحات الأورام وغرف لمرضى الداخلى وغرف رعاية مركزة ورعاية حرجة وتوفير كل العيادات التخصصية لاكتمال الخدمة، كما سيتم توفير التقنيات الاخرى للعلاج ك Brachytherapy وتوفير وحدة أمراض دم وزرع نخاع إن امكن، وتوفير الأجهزة التشخيصية الغير متوفرة بالمحافظة ك PET-CT or PET-MRI.