التنمية المحلية: تنفيذ 72% من مشروعات مبادرة حياة كريمة فى دمياط

كتب على عبد الرحمن

أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط زيارة لقرية كفر سعد البلد بمركز كفر سعد للوقوف على آخر المستجدات بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مرحلتها الأولى.

واستمع اللواء هشام آمنة ومحافظ دمياط الى شرح تفصيلى حول الموقف التنفيذى لمشروع انشاء وحدة إطفاء بلغ معدل التنفيذ بها حوالى 60% والتى تتضمن جراج ومكاتب إدارية ومخزن وغرف إقامة، كما اطلعا على المعدلات التنفيذية بالسوق الحضارى ويشمل 20 باكية وغرفة أمن ودورة مياه، وموقف سيارات الأجرة الذى يسع 20 سيارة وتم رصفه بالبلاطات الخرسانية، حيث يأتى ذلك ضمن خطة مشروعات المبادرة بإجمالى 5 وحدات إطفاء و 8 أسواق حضارية و 11 موقف لسيارات الأجرة بمركز كفر سعد بتكلفة قدرها 95 مليون جنيه.

وعلى جانب آخر تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط مجمع الخدمات الحكومية الذى تضمن أرضى شامل المركز التكنولوجى وصالة للجمهور ودور اول وثانى يضم عدد من الخدمات ،بنسبة تنفيذ 100% للبدء فى إجراءات الفرش والتجهيز والتشغيل، كما تفقدا مركز شباب كفر سعد البلد ونقطة الإسعاف بنسبة تنفيذ 100%.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن نسبة الانجاز فى مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى تنفذ فى مركز كفر سعد بمحافظة دمياط وصلت إلى حوالى 72% فى العديد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين فى القرى المستهدفة .

وقال وزير التنمية المحلية، ان مجمعات الخدمات الحكومية التى يتم انشاءها فى قرى مركز كفر سعد بالمحافظة اقتربت من الانتهاء ووصلت نسبة التنفيذ أكثر من 93%كما تم الانتهاء من تدريب 126 من كوادر الإدارة المحلية لإدارة سير العمل فى المجمعات الجديدة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات والتأكد من جودة التنفيذ والتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء منها، وصولا لدخولها الخدمة فى مطلع العام الجديد بما يساهم فى، والمساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها.

وأكد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بمبادرة حياة كريمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى الريف المصرى، لافتاً الى قيام الرئيس السيسى بمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض المحافظات عبر جولات ميدانية .

وأوضح " آمنة " ان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين بتنفيذ مبادرة حياة كريمة بصورة مستمرة لتذليل اى معوقات أو تحديات تواجه عمليات التنفيذ .

ومن جانبها ذكرت " المحافظ " أنه تم ادراج 28 قرية باجمالى 219 تابع بمركز كفر سعد وذلك بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ،مشيرة إلى أنه يجرى تنفيذ مشروعات بكافة النواحى والتى ستخدم 243 الف نسمة بقرى المركز ،كما أكدت ان هذا المشروع القومى العملاق تضمن حزمة من البرامج والأنشطة المتعددة التى تتوافق أهدافها مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، لتحقيق الأهداف المتمثلة فى بناء الإنسان المصرى وخدمة اهالى الريف وتوفير حياة كريمة لهم ،مشيدة بتكاتف كافة مؤسسات الدولة الذى جاء فى تحالف واسع لتنطلق الأعمال على قدم وساق بجميع المشروعات وتحقيق إنجازات لم تشهدها القرى من قبل.

كما نوهت إلى أن المبادرة عكست اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصرى وايمانها بدوره الكبير فى مسيرة البناء والتنمية ،لافتة الى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بدمياط تتضمن مركزى الزرقا ودمياط للوصول بتلك الخدمات إلى أكبر عدد من أهالى القرى وذلك وفقًا لما تستهدفه رؤية هذا المشروع القومى العملاق.