اليوم السابع
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البيئة: 75% من الأدوية الأكثر استخداما مصدرها التنوع البيولوجى

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:22 ص
البيئة: 75% من الأدوية الأكثر استخداما مصدرها التنوع البيولوجى وزارة البيئة - أرشيفية
كتبت منال العيسوى

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‏أكد الدكتور أيمن حمادة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى، أنه طبقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك  75% من الأدوية الأكثر استخداما مصدرها التنوع البيولوجي، إضافة إلى أن أغلب أدوية مرض السرطان،  تحتوي على بعض المركبات الطبيعية.
 
‏وأوضح حمادة فى تصريحات خاصة لليوم السابع ان  التنوع البيولوجي يقدم خدمات كثيرة للإنسان، من أجل  الحفاظ  على بقائه في الأرض، حيث أن  الكائنات الحية  تقدم له العديد من الخدمات مختلفة وتساعده في تكوين غذائه، وهى مصدر اقتصادي أيضا ، وتشكل نسبة كبيرة من الخدمات الترويحية".
 
جدير بالذكر أنه توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى مدينة مونتريال بكندا ، للمشاركة في الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي Cop15
 
 

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التنوع البيولوجي

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