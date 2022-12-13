انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول الشهر المقبل وتستمر حتى يوم 26 يناير

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يناير المقبل على أن تستمر الاختبارات حتى 26 من ذات الشهر، موضحة أن المديريات التعليمية والإدارات هى من تحدد جداول الامتحانات ويتم اعتمادها وإعلانها للطلاب.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتاباً دورياً للمديريات التعليمية، بمراعاة مواعيد الإجازات والأعياد الدينية والقومية خلال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم العمل، واستقرار أعمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية علي مستوي محافظات الجمهورية، على أن يتم الالتزام بمراعاة مواعيد الإجازات والأعياد الدينية والقومية في أعداد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول.