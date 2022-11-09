حصاد الوزارات.. تسجيل بيانات راغبى العمل بامتحانات الثانوية العامة الأحد

شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
التعليم تتيح تسجيل بيانات الراغبين فى العمل بامتحانات الثانوية العامة الأحد
"التموين" تعلن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات
الصحة: نسبة تغطية البرنامج الموسع للتطعيمات يتجاوز 95%
وزير النقل: تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية أكتوبر 2023
الأوقاف تعتمد 38 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير والدكتوراه
وزير الرى: حفر 180 بئرا جوفيا يخدم كل منها حوالى 3000 مواطن كينى
وزير الصحة يتفقد "المنطقة الخضراء" بشرم الشيخ ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (cop27)
التعليم تعرض نموذج "ماكيت" للمدارس النظيفة الصديقة للبيئة بقمة المناخ.. صور
وزير النقل: تحويل وسائل النقل الجماعى فى 4 مدن سياحية للعمل بالكهرباء
وزيرة التضامن: حياة كريمة نموذج حى لحماية الأطفال من تغيرات المناخ.. فيديو
وزير الرى يلتقى السكرتير التنفيذى لمنظمة الشراكة العالمية للمياه "GWP"
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