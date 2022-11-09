اليوم السابع
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الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 06:17 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. تسجيل بيانات راغبى العمل بامتحانات الثانوية العامة الأحد

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. تسجيل بيانات راغبى العمل بامتحانات الثانوية العامة الأحد وزارة التربية والتعليم - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

التعليم تتيح تسجيل بيانات الراغبين فى العمل بامتحانات الثانوية العامة الأحد

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