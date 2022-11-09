حصاد الوزارات.. تسجيل بيانات راغبى العمل بامتحانات الثانوية العامة الأحد

شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

التعليم تتيح تسجيل بيانات الراغبين فى العمل بامتحانات الثانوية العامة الأحد