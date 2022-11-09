الصحة: نسبة تغطية البرنامج الموسع للتطعيمات يتجاوز 95%

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، إن البرنامج الموسع للتطعيمات يعتبر من أهم برامج قطاع الطب الوقائي، والذي يستهدف حماية الأطفال من عمر يوم حتى 24 شهرا من الأمراض المدرجة في البرنامج، بنسبة تغطية تطعيمية تتعدى 95% .

واستكملت وزارة الصحة والسكان، إن جهود الوزارة للقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية، تضمنت العمل على تقوية نظام ترصد الحمى والطفح الجلدي، ضمن برنامج ترصد الأمراض المستهدفة بالتطعيمات، كضمانة لاكتشاف جميع الحالات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى، إلى جانب الإجراءات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية في مواجهة اي فيروس وافد من البلاد المستوطن بها المرض.

ونوهت الوزارة وفق تقرير لها، إلى أن خطة الوزارة للوصول إلى مصر خالية من الحصبة والحصبة الألمانية، تضمنت تنفيذ برامج إعلامية لرفع الوعي بأهمية التطعيمات الروتينية والحملات التطعيمية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان في مختلف المحافظات من خلال وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، ووسائل التواصل الاجتماعي.