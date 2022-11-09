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وزير الرى: حفر 180 بئرا جوفيا يخدم كل منها حوالى 3000 مواطن كينى

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 03:23 م
وزير الرى: حفر 180 بئرا جوفيا يخدم كل منها حوالى 3000 مواطن كينى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
شرم الشيخ- أسماء نصار

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التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري آليس موتوني واهومي وزيرة المياه والصرف الصحي بكينيا، على هامش مشاركته فى فعاليات مؤتمر المناخ COP27.
 
وأشار سويلم إلى تاريخ التعاون الفني المثمر بين مصر وكينيا والذى يعد مثالا يحتذى به للعلاقات الثنائية المبنية على أسس من التعاون وحسن العلاقات ، حيث بدأ هذا التعاون في عام 1993 بتقديم مصر الدعم الفني لكينيا في مجال المياه الجوفية من خلال مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين لتقديم الدعم لكينيا لحفر 180 بئر جوفى يخدم كل بئر منها حوالى 3000 مواطن كينى.
 
كما تم توقيع مذكرة تفاهم في أغسطس 2016 لتنفيذ مشروع لتطوير وإدارة الموارد المائية (WRDMP) بتكلفة إجمالية قدرها 5.50 مليون دولار ، تشتمل على أنشطة مختلفة لزيادة الإستخدام الأمثل للموارد المائية وبناء القدرات في عدة مجالات منها “حفر آبار جوفية  - إنشاء  سدود لحصاد مياه الأمطار - التدريب وبناء القدرات في مجالات متعددة من إدارة الموارد المائية”، الجدير بالذكر أنه سبق تنظيم زيارة لخبراء مصريين إلى كينيا تم خلالها إعداد واعتماد خطط عمل المشروعات من قبل الجانبين.
 
واكد سويلم على حرصه على تفعيل مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين فى مجال التأقلم مع التغيرات المناخية ، وتبادل الخبرات من خلال تبادل الزيارات الميدانية للمختصصين من الجانبين.
 
وأكد سويلم أن مصر ستعمل خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الامكاو "خلال عامى 2023 و 2024 على تعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقية على المستوى القاري لمجابهة التحديات المائية.
 
واشار سويلم إلى "مبادرة التكيف فى قطاع المياه" والتى تستهدف القارة الافريقية فى المقام الاول من خلال تنفيذ مشروعات فى مجال التكيف بالدول الافريقية ، خاصة في ظل النمو السريع للسكان والتأثير السلبي لتغير المناخ على المياه وضعف البنية التحتية بالدول الإفريقية.
 
وأعرب سويلم عن ترحيب مصر وسعيها الدائم لتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات مع مختلف الدول الإفريقية ، مشيرا إلى أن مصر مستعدة لأن تكون مركزا أفريقيا  لبناء القدرات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.
 
 
 

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