أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أنه تم مع بداية مؤتمر المناخ يوم 7 نوفمبر الجارى تحويل وسائل النقل الجماعية فى المدن السياحية الأربعة" شرم الشيخ- الغردقة- الأقصر-أسوان" إلى وسائل نقل كهربائية.. مشيرا إلى انه تم أمس تدشين منظومة إدارة وشحن السيارات الكهربائية بمدينه شرم الشيخ، لنقل الوفود الرسمية خلال مؤتمر المناخ بإستخدام السيارات الكهربائية كمكون عيني يتمثل في هذه المنظومة والتى تتكون من محطات شحن للسيارات الكهربائية بعدد 18 موقعا وعدد 106 نقاط شحن وعدد 150 سيارة كهربائية، حيث تم اختيار مواقع مميزة ومجهزة للمشروع لا تعيق حركه المرور.
وأضاف كامل، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات مؤتمر المناخ ، أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مشيرا الى انه سيتم تحويل قطار أبو قير بالإسكندرية إلى مترو حضاري ورفع كفاءة وتطوير قطار الرمل حيث تعمل الوزارة على تحويل وسائل النقل الى وسائل جماعية لتقليل عدد السيارات، بالقاهرة الكبرى أو عواصم المحافظات المكتظة بالسيارات والسكان.
وأوضح الوزير أنه تم توجيه الدعوة له لالقاء كلمة فى لندن يوم 13 سبتمبر القادم فى اجتماعات المنظمة البحرية الدولية بمناسبة تحويل الموانىء وقطاعات النقل فى مصر الى خضراء .
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