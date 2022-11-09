وأضاف كامل، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات مؤتمر المناخ ، أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مشيرا الى انه سيتم تحويل قطار أبو قير بالإسكندرية إلى مترو حضاري ورفع كفاءة وتطوير قطار الرمل حيث تعمل الوزارة على تحويل وسائل النقل الى وسائل جماعية لتقليل عدد السيارات، بالقاهرة الكبرى أو عواصم المحافظات المكتظة بالسيارات والسكان.

وأوضح الوزير أنه تم توجيه الدعوة له لالقاء كلمة فى لندن يوم 13 سبتمبر القادم فى اجتماعات المنظمة البحرية الدولية بمناسبة تحويل الموانىء وقطاعات النقل فى مصر الى خضراء .