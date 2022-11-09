وزير الصحة يتفقد "المنطقة الخضراء" بشرم الشيخ ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (cop27)

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على زيارة عدد من الأجنحة والمعارض الممثلة عن المؤسسات والوزارات المصرية، كما تفقد عددًا من الأجنحة الأكاديمية للجامعات ومراكز الأبحاث، فضلاً عن تفقد أجنحة عدد من الشركات العالمية المشاركة، مشيدًا بمشروعات العارضين التي تتماشى مع الجهود المبذولة تجاه قضية التغيرات المناخية.

وأضاف أن الوزير تفقد جناح "الهيئة العامة للرعاية الصحية" بالمنطقة الخضراء، واستمع إلى شرح مفصل من الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، حول أنشطة جناح الهيئة واللقاءات المنعقدة مع الهيئات والجهات الدولية المشاركة بالمؤتمر، لبحث التعاون، وعقد شراكات في مجالات الرعاية الصحية الخضراء والتحول الأخضر للمنشآت الصحية، وتشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، وإقامة المشروعات الصحية الخضراء المستدامة.

وأكد "السبكي" أهمية إقامة جناح الهيئة بمعارض المؤتمرات العالمية، مما يسهم في فتح آفاق للتعاون وعقد الشراكات المختلفة في شتى مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية مع الهيئات والمؤسسات الرائدة عالميًا في مجال الرعاية الصحية.