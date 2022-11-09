استمرار صرف معاشات نوفمبر لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

كتب مدحت وهبة

وجهت وزارة التضامن الاجتماعى باستمرار تغذية مكاينات الصرف التابعة لبنك ناصر الاجتماعى لاستمرار صرف معاشات نوفمبر بالزيادة المقررة بالمنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، ونصت المادة 105، على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالى للشهر الذى تتحقق فيه إحدى الحالات وفاة المستحق ، و زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت و بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية ،العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة ، والحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أى التاريخين أقرب.