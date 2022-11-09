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وزير الرى يلتقى السكرتير التنفيذى لمنظمة الشراكة العالمية للمياه "GWP"

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 01:55 م
وزير الرى يلتقى السكرتير التنفيذى لمنظمة الشراكة العالمية للمياه "GWP" جانب من اللقاء
شرم الشيخ- أسماء نصار

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عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى اجتماعا ثنائيا مع سوتو آبريل السكرتير التنفيذى لمنظمة "الشراكة العالمية للمياه" GWP على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27، وتم خلال اللقاء تبادل الآراء والتباحث حول مشروعات المنظمة التى يتم تنفيذها فى أفريقيا.
 
وأشار سويلم إلى قيام مصر بتولى رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة اعتبارا من شهر فبراير 2030 ولمده عامين، لافتا إلى أن مصر ستعمل مع جميع الشركاء الدوليين والأمانة العامة للجنة رفيعة المستوى لوضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل التى سيتم إطلاقها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه والمزمع عقده فى نيويورك فى مارس 2023.
 
واستعرض سويلم محاور "مبادرة التكيف فى قطاع المياه" التى تعد المبادرة الأولى المعنية مباشرة فى مؤتمر المناخ، حيث سيتم العمل من خلال المبادرة على أن تكون مصر مركز إفريقي لبناء القدرات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.
 
كما تمت مناقشة كيفية دعم منظمة "الشراكة العالمية للمياه" GWP لأحد المشروعات التى تخدم محاور المبادرة، خاصة محور "ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها"، حيث يمكن العمل سويا لحشد التمويلات لتلبية الاحتياجات الأفريقية من خلال هذا المسار.
 
كما تمت مناقشة موضوعات الحوار التفاعلي حول "المياه والمناخ" خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه والمزمع عقده فى شهر مارس 2023.

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