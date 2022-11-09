اليوم السابع
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الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 03:13 م
أكرم القصاص
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التعليم تعرض نموذج "ماكيت" للمدارس النظيفة الصديقة للبيئة بقمة المناخ.. صور

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 03:02 م
التعليم تعرض نموذج "ماكيت" للمدارس النظيفة الصديقة للبيئة بقمة المناخ.. صور اقبال على جناح وزارة التعليم بمؤتمر المناخ

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شهد جناح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنطقة الخضراء، إقبال كبير من قبل المشاركين في فعاليات مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27)، والتي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري.
 
وحرص عدد من المشاركين في قمة المناخ، على التعرف على جهود الوزارة في رفع وعي الطلاب والمعلمين بأهمية قضايا التغيرات المناخية، ودمج عامل التغير المناخى والبعد البيئي فى جميع مشروعاتها ومناهجها.
 
وينظم جناح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، معرضًا للأعمال الفنية الفائزة بالمسابقة الفنية للطلاب من مختلف محافظات مصر للتعبير عن القضايا المناخية عن طريق الأعمال الفنية، تحت شعار "رسالة من أطفال مصر إلى العالم"، والتي نظمتها الوزارة خلال الفترة الماضية وتم تكريم الطلاب الفائزين في حفل فني في المتحف القومي للحضارات المصرية.
 
ويضم الجناح الخاص بالوزارة، مشروعات طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، الفائزين في إعداد مشروعات التغير المناخي، والذي يهدف إلى إيجاد حلول لمواجهة التغيرات المناخية.
 
كما يضم الجناح، نموذج "ماكيت" للمدارس النظيفة الصديقة للبيئة والتي تعمل بالطاقة الشمسية بصورة كاملة، وهو المشروع الذي تعمل الوزارة على تنفيذه في 250 مدرسة بالمحافظات المختلفة، وذلك بهدف إيجاد سبل للنجاة نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لضمان مستويات أفضل من جودة الحياة في إطار بيئة صحية، وآمنة، وتنمية مستدامة خضراء.
 
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