حصاد الوزارات.. وزير المالية: 1.3% فائضا أوليا بالموازنة.. و6.6% معدل النمو

شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
الصحة: تطعيم فيروس بى هام للوقاية من سرطان الكبد
التعليم تحدد ضوابط كثافات الفصول فى المدارس الفنية التجارية
"الصحة" تطلق 54 قافلة طبية مجانية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة
حملات على الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر السلع وضبط الأسعار ..صور
انتظام صرف معاشات نوفمبر من بنك ناصر مع المنحة الاستثنائية
التموين: نتوقع بدء تداول الذهب بالبورصة السلعية نهاية العام الجارى
"النقل" تعيد تشغيل وازدواج خط عدلى منصور - السويس بعد تطويره
"التعليم" تعلن عن إطلاق النسخة الثالثة من المشروع الوطنى للقراءة لعام 2023
وزير الكهرباء: نخطط لزيادة المكون المحلى ليصل إلى 100% خلال 10 سنوات
وزير المالية: 1.3% فائضا أوليا بالموازنة.. و6.6% معدل النمو والنزول بالعجز إلى 6.1%
السكة الحديد تعلن أسعار قطار تالجو وموعد تشغيله.. تعرف على التفاصيل
التعليم: استيفاء بيانات المعلمين لتدريبهم على منصة الامتحانات الإلكترونية
التموين: تقديم خدمات تمويلية لـ 25 ورشة مصنعة للذهب بالجمالية
وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعداد بالمحافظات تحسبا لسقوط أمطار
وزير التعليم يكرم طلاب مدارس المتفوقين الفائزين بإعداد مشروعات تغير المناخ
الرعاية الصحية: المستشفى الميدانى المُصغر نقلة نوعية فى تقديم الخدمات
وزيرة الهجرة تلتقى عدداً من أبناء الجالية المصرية فى الولايات المتحدة
التموين: البورصة السلعية تستهدف القضاء على السوق السوداء والحد من الوسطاء
التعليم توجه تعليمات للإدارات بشأن اللجنة المختصة باستلام التغذية المدرسية
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