حملات على الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر السلع وضبط الأسعار ..صور

تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الإجراءات التى تقوم بها المحافظات، لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوافر السلع الأساسية فى المراكز والمدن و القرى، وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، والقضاء على الاحتكار.

ونشرت وزارة التنمية المحلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورًا لحملات مراقبة الأسواق في محافظات: "بنى سويف وكفرالشيخ وأسوان والإسكندرية وبورسعيد والمنيا"، للتأكد من توفير السلع بأسعار مناسبة، ومصادرة ما يتم ضبطه لدى المحتكرين، وبيعه للمواطنين بأسعار مخفضة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العديد من الرسائل المهمة خلال الاجتماع الأربعين لمجلس المحافظين الماضى، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وبمشاركة باقى المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار الآليات المُتبعة لمُراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط بها، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً تاماً بين الحكومة واتحادات الغرف التجارية، وكذا اتحادات الصناعات المختلفة، فى إطار توفير المنتجات، وضبط الأسواق، مشدداً على أنه لن يتم السماح بإخفاء السلع، أو المُبالغة فى الأسعار، والمُضاربة أو الاحتكار، وسيتم التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه كلف جهاز حماية المستهلك بتلقى شكاوى المواطنين فى حالات المبالغة فى الأسعار والمضاربة، من خلال الخط الساخن للجهاز برقم (19588)، لافتاً إلى أنه ستتم متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أى تاجر مُخالف يستغل تلك الظروف.. وفيما يلى نستعرض رسائل رئيس الوزراء.