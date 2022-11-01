التموين: البورصة السلعية تستهدف القضاء على السوق السوداء والحد من الوسطاء

كتب مدحت وهبة تصوير ماهر اسكندر

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البورصة السلعية تستهدف القضاء عَلى السوق السوداء والحد من الوسطاء فى تداول منتجات السلع، لافتا إلى أن هذه الخطوة لا تعنى إعلان أسعار مختلفة عن السعر العالمى، ولكن سيتم تحديد في البورصة السلعية حجم الطلب وأيضا المعروض من الذهب.

وأوضح مساعد أول وزير التموين أن أولى سلعة تم طرحها في البورصة السلعية كانت القمح في إبريل 2020، كما تم طرح مؤخرا سلعة الأرز خلال موسم توريد الأرز في مصر، مشيرا إلى أن البورصة السلعية تستهدف القضاء على السوق السوداء، وأيضا تحديد أسعار السلع وحجم الطلب عليها، من أجل وجود شفافية في إعلان الأسعار، وإنه سيتم طرح سبائك الذهب في البورصة السلعية المصرية، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذا القرار لا يعني التلاعب في أسعار البورصة العالمية.

جاء ذلك عَلى هامش فاعليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية والبنك الأهلي المصري، في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع البنك الأهلي المصري ووزارة التموين تيسيراً على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

يهدف بروتوكول التعاون تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك الأهلى المصرى في أعمال السجل التجاري، العلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات، حيث سيتم إنشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تعنى إعلان أسعار مختلفة عن السعر العالمي، ولكن سيتم تحديد في البورصة السلعية حجم الطلب وأيضا المعروض من الذهب.