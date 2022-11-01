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انتظام صرف معاشات نوفمبر من بنك ناصر مع المنحة الاستثنائية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 01:00 م
انتظام صرف معاشات نوفمبر من بنك ناصر مع المنحة الاستثنائية صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات نوفمبر من بنك ناصر الاجتماعى، التى أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الثلاثاء بالزيادة المقررة بالمنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.
 
كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
 

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