وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعداد بالمحافظات تحسبا لسقوط أمطار

كتب على عبد الرحمن

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية والتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات للمتابعة على مدار الساعة، وذلك في إطار تقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط أمطار بدرجات متفاوتة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات القادمة .

كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظات بالتأكد من جاهزية معدات وشفاطات الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتنسيق مع معدات شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات لمواجهة سقوط الأمطار وظروف الطقس غير المستقر لسرعة رفع آثار الأمطار وشفط تجمعات المياه أولاً بأول التعامل مع شكاوي المواطنين فيما يخص أماكن تجمع المياه وإزالتها بصورة سريعة لعدم التأثير على تحركهم في الشوارع أو الحركة المرورية .

وأكد اللواء هشام آمنة أن جميع المحافظات وضعت خطط للتعامل مع تداعيات سقوط الأمطار ويتابعها السادة المحافظين على مدار الساعة لسرعة التنسيق والتعامل مع أي طارئ بين كافة القطاعات الحيوية والخدمية بالمحافظات.

وفي السياق ذاته تلقي وزير التنمية المحلية تقريراً من غرفة العمليات بالوزارة بتعرض بعض المناطق في محافظة القاهرة لسقوط أمطار خفيفة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، قد تزداد شدتها على بعض المناطق، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد .

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20%، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 40%، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 60٪، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 50% .