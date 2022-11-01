السكة الحديد تعلن أسعار قطار تالجو وموعد تشغيله.. تعرف على التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أعلن محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد ، عن أسعار تذاكر قطار تالجو الأسبانى، لتكون تذاكر الدرجة الأولى من القاهرة للأسكندرية والعكس 200 جنيه، وثمن تذكرة الدرجة الثانية من القاهرة للأسكندرية والعكس 150 جنيها.

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تستعد لتشغيل قطار تالجو منتصف الشهر الجارى، على خط مصر إسكندرية، وذلك بعد الانتهاء من تشغيل القطار تجريبى، حيث من المقرر أن يتم إدارة القطار من خلال شركة قطارات النوم بالسكة الحديد.

كانت وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية، تعاقدت مع شركة تالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لمدة (15) سنة شامل الإتاحية وتوريد قطع الغيار والمعدات الخاصة بالقطارات، وتم وصول قطار واحد وتشغيله تجريبى على السكة الحديد.