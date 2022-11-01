التموين: تقديم خدمات تمويلية لـ 25 ورشة مصنعة للذهب بالجمالية

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تقديم خدمات تمويلية لـ 25 ورشة مصنعة للذهب في منطقة الجمالية كمرحلة أولي بحد أقصي مليون جنيه للورشة الواحدة، على أن تكون فترة السداد خلال 24 شهرا مع منح فترة سماح لمدة 3 أشهر، وهذه ليست المرة الأولى للتعاون بين الوزارة والجهاز حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات الناجحة بالتعاون الوثيق بين الطرفين ومن أهمها مشروع جمعيتي ومشروع السيارات المتنقلة.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتمويل مصانع وورش المشغولات الذهبية (ورشتي) بهدف توفير فرص العمل، وتنمية أعمال اصحاب ورش المشغولات الذهبية لضمان الحفاظ علي هذه الصناعة الحيوية.

وقال الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة أمر هام لدفع عجلة التنمية، وأوضح الوزير ان بروتوكول التعاون يأتي تتويجا للجهود المبذولة بين الوزارة مع شعبة الذهب خاصة فيما يتعلق بالورش والصناعات الحرفية المترتبة عليها لدعم صناعة المشغولات الذهبية لافتا الى أن برتوكول التعاون يأتى بالتزامن مع الاعلان عن المعرض الدولى للمشغولات الذهبية والمجوهرات " الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسيى رئيس الجمهورية فى ديسمبر المقبل ،وانه سيتم تقديم كافة أشكال الدعم للنهوض بهذا القطاع كنا يجب ووضع مصر في مكانتها الحقيقة لهذه الصناعة.

من جانبها، قالت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن البروتوكول يتضمن تمويلات بحد أقصى مليون جنيه وذلك لصالح 25 ورشة ذهب بمنطقة الجمالية كمرحلة أولى على أن يتم السداد على مدى 24 شهرا مع منح فترة سماح مدة 3 شهر وأن مصلحة الدمغة والموازين ستقوم بترشيح الورش المؤهلة للاستفادة من المبادرة وفقاً لمواصفات فنية تقوم بوضعها المصلحة، كما أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعمل على توفير دعم فني ومالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بغرض التوسع في حجم أنشطتها، وسيتم تقييم المشروعات الممولة للحكم على مدى نجاح تلك المرحلة للتوسع في منح عدد أكبر من الورش وبالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشارت إلى أن الجهاز يولى اهتماما بكل اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن فكرة البروتوكول صادره من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك فى ظل اهتمامها بدعم الورش ومصانع الذهب و تحقيق قيمة مضافة لهذا القطاع لافته الى ان اصحاب هذه الورش بحاحة الى كثير من الدعم سواء كان فنى او مالى موضحة ان الجهاز لدية القدرة على توفير الدعم لهم لضمان استقرارهم والتوسع فى نشاطهم.

وأوضحت رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز لاحظ احتياج ورش الذهب إلي قدر من السيولة للاستقرار وتوسيع النشاط ونطاق العمل، وأهمية تقديم أوجه الدعم المالى وذلك لزيادة قدرتهم على التشغيل الذاتي والاحتفاظ بالعمالة الماهرة، حيث تتميز تلك العمالة بالخبرة ويصعب تعويضها إذا خرجت من السوق.

وأشارت إلى أن البروتوكول يعمل علي توفير خدمات تمويلية ميسرة لأصحاب ورش الذهب عبر وزارة التموين، ونوهت ان دور الجهاز القيام بمساعدة اصحاب المشروعات ودعمهم من خلال دراسة دقيقة لتقديم الخدمة الذى يحتاجها، ويحرص علي تنفيذ توجيهات الدولة و التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتقديم الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على الاستمرار والتوسع والعمل على تعزيز قدرة هذه المشروعات على الإنتاج والتشغيل والاحتفاظ بالعمالة.