اليوم السابع
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"النقل" تنشئ حاجز الأمواج الغربى بميناء دمياط بطول 5.4 كم.. فيديو

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 11:41 ص
"النقل" تنشئ حاجز الأمواج الغربى بميناء دمياط بطول 5.4 كم.. فيديو ميناء دمياط
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل، تصويرا جويا لمشروع حاجز الأمواج الغربى بميناء دمياط، ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل لتطوير كافه الموانئ البحرية، لجعل مصر مركز عالمياً للتجارة واللوجيستيات.
 
 
ويتم إنشاء حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط بإجمالي أطوال 5,4 كم، ويعتبر حاجز الأمواج أهم عمل هندسى لميناء دمياط. 
 
يهدف لتأهيل الميناء ليصبح من الموانئ المحورية الهامة لحركة تجارة الترانزيت على البحر المتوسط.  
 
وتواصل الحكومة أعمال تطوير ميناء دمياط من خلال التعاون بين شركات القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء دمياط لتوسعة الميناء وإنشاء محطة جديدة، بجانب أعمال التطوير التى تمت على الأرصفة.
 

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