وزير الكهرباء: نخطط لزيادة المكون المحلى ليصل إلى 100% خلال 10 سنوات

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الطلب على الطاقة المتجددة في تزايد مستمر خاصة فى ظل التوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص وهو ما يجعل الحاجة إلى توطين صناعة المهمات الخاصة بهذه المشروعات أمر لا غنى عنه و ضرورى.

وقال محمد شاكر لـ"اليوم السابع" ، إن استثمارات قطاع الطاقة المتجددة في مصر تنمو بشكل متسارع، حيث شهدت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعًا ملحوظًا، والتى بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3,5 مليار دولار، أي ضعف نظيرتها عام 2020 و منها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.

و تابع شاكر، أن الوزارة تدعم المنتج المحلى فى جميع المشروعات التى تنفذها سواء الخاصة بالنقل أو الإنتاج أو التوزيع، لافتا إلى أن هناك خطة لزيادة المكون المحلى بشكل تدريجي ليصل إلى 100% خلال الـ10 سنوات المقبلة.

وأكد وزير الكهرباء أن الفترة الماضية شهدت استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، وبخاصة مستلزمات محطة طاقة الرياح بخليج السويس والخلايا الشمسية، حيث تم استيراد عدد 9246 من البطاريات وعدد 5843 من مغيرات التيار مما يشير إلى الدور المتنامي لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية.