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التعليم: استيفاء بيانات المعلمين لتدريبهم على منصة الامتحانات الإلكترونية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 09:05 ص
التعليم: استيفاء بيانات المعلمين لتدريبهم على منصة الامتحانات الإلكترونية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات، بشأن  استيفاء بيانات المعلمين بالمدارس الثانوية المزمع تدريبهم علي استخدام المنصة الإلكترونية للامتحانات، وكذلك بيانات المرشحين للتدريب علي وضع بنوك الأسئلة علي المنصة، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك.
 
وأوضحت الوزارة، إنه تم إرسال دعوات المشاركة والتدريبات إلى المرشحين الذين تم اختيارهم للتدريبات علي البريد الإلكتروني الشخصي لكل مرشح، وتلاحظ عدم انتهاء المرشحين لهذه التدريبات من اجتياز الدورة التدريبية لكلا منهم حتي الآن.
 
وأرسلت الوزارة، مع الخطاب، أسطوانة مدمجة مسجل عليها بيانات المرشحين لتدريبات علي منصة الامتحانات الإلكترونية وواضعي الأسئلة مقسمين حسب المواد الدراسية، وطالبت توجيه مديري تنمية المواد بسرعة التواصل مع المرشحين لتدريبهم لسرعة الانتهاء من إجراءات اجتياز الدورات التدريبية المرشحين لها.
 
 

التربية والتعليم

تدريب المعلمين

تدريب المعلمين على الامتحانات

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