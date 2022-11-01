اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم توجه تعليمات للإدارات بشأن اللجنة المختصة باستلام التغذية المدرسية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:26 م
التعليم توجه تعليمات للإدارات بشأن اللجنة المختصة باستلام التغذية المدرسية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات للمديريات التعليمية بشأن اللجنة المختصة باستلام التغذية المدرسية بالمدارس للعام الدراسي الحالي 2022/2023، واستخراج الشهادات الصحية لهم، حيث وجهت الإدارات التعليمية بالتنسيق مع إدارات مراقبة الأغذية بالمحافظة (مراكز فحص المشتغلين بالأغذية) وإرسال كشوف معتمدة ومختومة بأسماء اللجان المختصة باستلام التغذية المدرسية بالمدارس والتي يتم من خلالها اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج الشهادات الصحية بدون تحصيل رسوم مع مراعاة عدم تجاوز أعضاء لجنة التغذية المقرر استخراج الشهادة الصحية لهم عن 4 أعضاء بكل مدرسة وفي حدود الحصر لأعضاء لجان التغذية المدرسية.
 
 
وطالبت وزارة التربية والتعليم، بموفاة الإدارة العامة للتغذية ببيان بإعداد اللجان التي تم استخراج الشهادات الصحية لهم فور الانتهاء من استخراج الشهادات علي مستوي الجمهورية.
 
 

التربية والتعليم

التغذية المدرسية

اخبار التعليم

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة