التعليم توجه تعليمات للإدارات بشأن اللجنة المختصة باستلام التغذية المدرسية

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات للمديريات التعليمية بشأن اللجنة المختصة باستلام التغذية المدرسية بالمدارس للعام الدراسي الحالي 2022/2023، واستخراج الشهادات الصحية لهم، حيث وجهت الإدارات التعليمية بالتنسيق مع إدارات مراقبة الأغذية بالمحافظة (مراكز فحص المشتغلين بالأغذية) وإرسال كشوف معتمدة ومختومة بأسماء اللجان المختصة باستلام التغذية المدرسية بالمدارس والتي يتم من خلالها اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج الشهادات الصحية بدون تحصيل رسوم مع مراعاة عدم تجاوز أعضاء لجنة التغذية المقرر استخراج الشهادة الصحية لهم عن 4 أعضاء بكل مدرسة وفي حدود الحصر لأعضاء لجان التغذية المدرسية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بموفاة الإدارة العامة للتغذية ببيان بإعداد اللجان التي تم استخراج الشهادات الصحية لهم فور الانتهاء من استخراج الشهادات علي مستوي الجمهورية.