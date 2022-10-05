اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. "التموين" تتعاقد على شراء 38 ألف طن زيت طعام مستورد

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "التموين" تتعاقد على شراء 38 ألف طن زيت طعام مستورد وزارة التموين
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
التموين تتعاقد على شراء 38 ألف طن زيت طعام مستورد
وزارة التموين: ضخ منتجات حلوى المولد يوميا والأسعار تبدأ من 65 جنيها للكيلو
تذاكر مجانية وبنصف الثمن بخطوط السكة الحديد لهذه الفئات.. اعرف التفاصيل
الرى تعلن عن وظائف قيادية فى بعثتيها بالسودان وأوغندا.. اعرف التفاصيل
التعليم تحذر المدارس من استغلال مكتباتها فى غير الأغراض المخصصة لها
البيئة: من الكونغو إلى شرم الشيخ.. العمل على قدم وساق للخروج بمؤتمر المناخ بصورة مشرفة أمام العالم

التنمية المحلية تعلن عن 77 وظيفة قيادية جديدة بالمحافظات

 


أخبار × 24 ساعة

الصحة

التعليم

التموين

زيت الطعام

اخبار مصرية

التعليم العالى



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