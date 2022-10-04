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السكة الحديد تناشد الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:29 م
السكة الحديد تناشد الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول محطة سكة حديد - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تناشد الهيئة جمهور الركاب بضرورة الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية أو بعد إطلاع الكمسارية المتواجدين بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات، وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بباقى المحطات، تجنباً لدفع لغرامة وذلك حفاظا على موارد الهيئة.
 
يأتى فى ضوء ما تقوم به وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر من عمليات تطوير وتحديث بكافة قطاعات السكة الحديد، والتى من ضمنها تركيب بوابات الكترونية وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن ادارى لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات وطبقا للتعليمات المنظمة لذلك، والتى تتضمن منع دخول أو خروج أى راكب إلا بعد الحصول على تذكرة السفر.
 
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