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التعليم: 4 ألوان تعبر عن نتيجة تقييم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:51 م
التعليم: 4 ألوان تعبر عن نتيجة تقييم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط التعبير عن نتيجة تقييم الطلاب فى الصفين الرابع والخامس الابتدائى، موضحة أنها تتم في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه.
 
وأوضحت أن اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة وتبدأ درجاتها من 85 إلى 100 واللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة من 65 لأقل من 85، واللون الأصفر: يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65، واللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50 درجة.
 
وشددت الوزارة على أنه يوضع أسفل إخطار النجاح نتيجة تقييم الطالب من المعلم رائد الفصل لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية، تتضمن رصد نقاط التميز، وتشخيص جوانب الضعف إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.

التربية والتعليم

تقييم الطلاب فى الصفين الرابع والخامس الابتدائى

نتيجة تقييم الطلاب فى الصفوف الاولى

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