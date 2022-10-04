وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول تنظيم أسبوع تعريفى بجامعة الملك سلمان

كتب محمد صبحى

تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية حول استعداد الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، وتنظيم الأسبوع التعريفي للطلاب الجُدد بفروع الجامعة الثلاث بمدن (الطور، رأس سدر، شرم الشيخ)، لشرح نظام الدراسة ونظام الإرشاد الأكاديمي ونظام المعلوماتي الطلابي (LMS) والقواعد المُنظمة للعمل داخل الكليات والتعريف بالأنشطة الطلابية.

وقال التقرير بتفقد رئيس الجامعة المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل برفقة عدد من قيادات الجامعة؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها، وللاطمئنان على توفير المناخ المناسب لبيئة تعليمية مُجهزة بأحدث الإمكانيات العالمية، التي تساعد على تخريج جيل جديد من الخريجين يكون قادر على تلبية مُتطلبات وظائف المُستقبل.

وأضاف التقرير أن إدارة الجامعة قامت بتوفير وسائل انتقالات حديثة ومُجهزة لنقل الطلاب إلى مقرات الجامعة من المحافظات المختلفة لإجراء الكشف الطبي، كما تم الانتهاء من تسكين الطلاب داخل السكن الجامعي والذي يتميز بوسائل الراحة والمتعة والخدمات والمواصفات الفندقية العالمية، كما تم تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية المُختلفة، وتنظيم جولة تعريفية للطلاب الجدد للتعرف على مجالات ومباني الجامعة المتنوعة، فضلًا عن تنظيم إدارة الأفرع الثلاث العديد من الأنشطة الرياضية على ملاعب الجامعة والتي تتمتع بكافة التجهيزات والتقنيات الحديثة اللازمة والتي تم إعدادها على أكمل وجه لممارسة الطلاب جميع الأنشطة الرياضية المختلفة.

وأشار التقرير إلى تنظيم يوم رياضي وتنفيذ نشاط ترفيهي ورياضي لطلاب الجامعة، تضمن تنظيم دورة رياضية لكرة القدم شارك فيها فرق من كافة الكليات، كما سيتم تكثيف الحملات التوعوية للطلاب لمُحاربة الأفكار المُتطرفة وغير السوية، كما تم توزيع الطلاب على الكليات والتخصصات المختلفة وإرسال الجداول الدراسية وقوائم المرشدين الأكاديميين، وشرح تفاصيل المقررات وكيفية تسجيل المُقررات على نظام المعلومات الطلابي (LMS) لتسهيل حصولهم على المواد الدراسية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن إنشاء الجامعات الأهلية يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي بمجال الإتاحة في التعليم العالي وتوفير أماكن للدراسة لكافة الطلاب المصريين، ولتقديم خدمة تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع، ولا تهدف للربح، مشيرًا إلى تقديم الجامعات الأهلية برامج دراسية بينية تواكب مُتطلبات سوق العمل المُستقبلي، بعيدًا عن التخصصات التقليدية المُعتادة، وكذلك إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًا، والمُساهمة في تنمية المدن الجديدة.

وأضاف د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جامعة الملك سلمان الدولية طرحت العديد من البرامج المتميزة خلال العام الجامعي 2022/2023، ففي مجال العلوم الهندسية طرحت الجامعة برامج (هندسة العمارة، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الطاقة، هندسة الميكاترونيات، هندسة وإدارة الإنشاءات)، ومجال هندسة الحاسبات يشمل برامج (هندسة الحاسب وتضم: مسارات "النظم المدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني"، وهندسة الذكاء الاصطناعي)، ومجال علوم الحاسبات يشمل برامج (المعلوماتية الطبية الحيوية، علوم الحاسب ويضم: مسارات "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، علوم الذكاء الاصطناعي)، ومجال الصناعات التكنولوجية يشمل برامح (تكنولوجيا صناعات التبريد والتكييف، وتكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة)، ومجال العلوم الأساسية المُتقدمة يشمل برامج (التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، كيمياء البترول)، مجال الزراعات الصحراوية (برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية)، مجال الطب (برنامج الطب والجراحة)، مجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، مجال العلوم الصيدلية (برنامج الصيدلة الإكلينيكية Pharm D)، مجال الطب البيطري (برنامج الطب البيطري)، مجال التمريض (برنامج علوم التمريض)، ومجال العلوم الإدارية والأعمال يشمل برامج (الاستثمار والتمويل، المحاسبة ونظم المعلومات)، ومجال اللغات التطبيقية يشمل برامج (الترجمة التحريرية والفورية للغة الإنجليزية، الترجمة التحريرية والفورية للغة الألمانية)، ومجال السياحة والضيافة (برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات)، ومجال الفنون والتصميم يشمل برامج (العمارة الداخلية، تصميم الجرافيك وبناء الماركة).