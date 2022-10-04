الرى تعلن عن وظائف قيادية فى بعثتيها بالسودان وأوغندا.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الموارد المائية و الرى عن عدد من الوظائف فى بعثى الرى المصرى بالسودان وأوغندا ، رئيس الادارة المركزية لشئون الرى المصرى بالسودان ، ومدير عام الادارة العامة لخزان أوين، ومهندس مدنى فى أوغندا خبرة 10 سنوات.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تقديم الطلبات باسم رئيس قطاع شئون مياه النيل على البريد الاليكتروني nws.mwri@gmail.com، وذلك بهدف تقليل التعامل للورقى فى ظل الاجراءات الاحترازية الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا مع التأكيد على مراعاة الاشتراطات الواردة بالاعلان، وسيتم الرد على البريد الالكتروني برسالة تم استلام الطلب وجار المراجعة ومطابقة الشروط الخاصة بالوظيفة على نفس البريد المرسل منه وفى حالة عدم الرد يقوم المتقدم بالتواصل تليفونيا بقطاع مياه النيل بعد ارسال الطلب 24 ساعة للاستفسار عن حالة الطلب وذلك فى مواعيد العمل الرسمية.

وتتضمن الشروط أن يكون المتقدم من المثبتين بالوزارة وغير منتدب لأى جهة خارج الوزارة وألا يكون حاصل على اجازة بدون مرتب فى الوقت الحالى، وسيتم تلقى الطلبات حتى 8 أكتوبر.