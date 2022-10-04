وزارة التموين: ضخ منتجات حلوى المولد يوميا والأسعار تبدأ من 65 جنيه للكيلو

كتب مدحت وهبة

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ‏الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالاستمرار في ضخ حلوى ‏المولد النبوي الشريف بالمجمعات الاستهلاكية يوميا وبأسعار مخفضه كما يتلقى الوزير يوميا تقريرا من الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية حول نسب ضخ حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات، أضافه ‏الى ضخ السلع الغذائية الأخرى.

أفاد التقرير إلى أن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تمد يوميا المجمعات الاستهلاكية بما يتناسب ‏وإقبال المواطنين، مؤكدا ان المتوسط العام للضخ اليومي بكل مجمع لا يقل ‏عن 250 عبوه يوميا متنوعة ما بين الكيلو والاثنين كيلو والثلاثة كيلو.‏

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى للوزارة الأستاذ أن أسعار حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية تبدأ من 65 جنيه الكيلو ‏و145 جنيه للعبوة اثنين كيلو و230 جنيه للعبوه الثلاثة كيلو جرام، وبتخفيضات تصل إلى الـ30%، وأن ميكنة المجمعات ‏الاستهلاكية قد سمح بمتابعه الوارد والمنصرف من السلع.