وزارة التموين: ضخ منتجات حلوى المولد يوميا والأسعار تبدأ من 65 جنيه للكيلو

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالاستمرار في ضخ حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات الاستهلاكية يوميا وبأسعار مخفضه كما يتلقى الوزير يوميا تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول نسب ضخ حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات، أضافه الى ضخ السلع الغذائية الأخرى.
أفاد التقرير إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمد يوميا المجمعات الاستهلاكية بما يتناسب وإقبال المواطنين، مؤكدا ان المتوسط العام للضخ اليومي بكل مجمع لا يقل عن 250 عبوه يوميا متنوعة ما بين الكيلو والاثنين كيلو والثلاثة كيلو.
وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى للوزارة الأستاذ أن أسعار حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية تبدأ من 65 جنيه الكيلو و145 جنيه للعبوة اثنين كيلو و230 جنيه للعبوه الثلاثة كيلو جرام، وبتخفيضات تصل إلى الـ30%، وأن ميكنة المجمعات الاستهلاكية قد سمح بمتابعه الوارد والمنصرف من السلع.
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