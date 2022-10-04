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استمرار التقديم لمدة شهر..

التنمية المحلية تعلن عن 77 وظيفة قيادية جديدة بالمحافظات

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:54 م
التنمية المحلية تعلن عن 77 وظيفة قيادية جديدة بالمحافظات وزارة التنمية المحلية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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بدأت وزارة التنمية المحلية اليوم ، الإعلان عن شغل 77 وظيفة شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية في وظيفة رؤساء المدن والمراكز والأحياء وذلك من خلال الإعلان رقم (1) لسنة 2022 وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg ، وموقع الوزارة الرسمى www.mld.gov.eg .
 
وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجله التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أنه يتم تقييم المتقدمين بناءً على عدة معايير، أهمها القدرات العلمية، والتاريخ الوظيفى ، ومقترحات التطوير ، والسمات الشخصية ، ومهارات القيادة واتخاذ القرار ، والقدرة على حل مشكلات المواطنين فيما يخص عمل الإدارة المحلية .
 
وطالب وزير التنمية المحلية الراغبين فى التقدم باستيفاء النموذج المعد لذلك ، والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفى ، و المتضمن المستندات المطلوبة ، و يمكن الحصول عليه من البوابة الإلكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg ، لافتا أن التقديم يستمر لمدة شهر.
 
 

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