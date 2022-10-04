تذاكر مجانية وبنصف الثمن بخطوط السكة الحديد لهذه الفئات.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

تقدم هيئة السكة الحديد عدد من الخدمات لجميع فئات المجتمع، منها إتاحة الركوب مجانا وكذلك الركوب بنصف ثمن التذكرة لعدة فئات، وذلك انطلاقا من الدور الاجتماعي الذى تتبناه الهيئة كهيئة خدمية لجميع فئات المجتمع لتخفيف الأعباء المالية والاجتماعية لجمهور الركاب.

وخلال النقاط التالية يعرض اليوم السابع هذه الخدمات والفئات المستحقة.

منح تذاكر سفر مخفضة لذوي الهمم:

يتم صرف تذاكر لذوي الهمم والمرافق (ان وجد) بتخفيض 50% لكل منهم للقطارات المكيفة والقطارات الفاخرة والروسي المكيفة وذاتية التهوية و القطارات العادية بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي او المكاتب التابعة لها.

يتم الحجز من خلال شبابيك التذاكر قبل استقلال القطار تفادياً لدفع الأجرة بالإضافة إلى الغرامة المقررة.

- منح تصاريح سفر مجانية لمرضى الأورام السرطانية ومرافقيهم:

تصرف الهيئة تصاريح السفر لمرضى الأورام السرطانية آليا ( كارت ذكي) مدون به بياناته وصورة المريض للحجز به بقطارات الدرجة الثانية المكيفة (الأسباني والفرنساوي) بين محطتي القيام والوصول الموضحة بالكارت الذكي والإيصال برحلة واحدة ذهاب وأخرى عودة فى اليوم .

بالنسبة للمريض الذي لم يتعدى عمره 10 سنوات يصرح بالحجز بالدرجة الثانية المكيفة له ومرافقه .

المريض المتجاوز عمره 10 سنوات يحجز له مقعد واحد فقط بالدرجة الثانية المكيفة دون المرافق.

- منح اشتراكات مخفضة لمكفوفي البصر:

يتم استخراج اشتراكات لمكفوفي البصر ومرافقيهم بتخفيض 50% بالقطارات المكيفة وغير المكيفة بموجب البطاقة الشخصية الصادرة لهم من وزارة التضامن الإجتماعي ويصرف لهم اشتراك واحد لهما ( كارت واحد) ويدون عليه اسم مرافقة، وأجرة المرافق نفس أجرة الكفيف.