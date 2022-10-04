وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر

كتب على عبد الرحمن

أرسل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة الذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة ، أعرب خلالها عن سعادته بتقديم أصدق التهانى ، وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، والتى أعطت فيها قواتنا المسلحة الباسلة درساً خالصاً فى البطولة الصادقة وبذل الدماء والأرواح فى سبيل الوطن ، فحققت نصراً تاريخياً لمصر والأمة العربية.

وتابع وزير التنمية المحلية فى رسالته: "متمنياً من الله العلى القدير في هذه المناسبة التاريخية ؛ أن يبارك جهود سيادته المخلصة ، ويكلل بالنجاح مساعيه الحميدة في تحقيق مزيد من الانجازات لرفعة وازدهار مصرنا الحبيبة تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية"

وتحتفل الدولة المصرية بالذكري الـ 49 لحرب أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذي سيظل خالدًا في تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".