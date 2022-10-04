اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 03:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ205 آلاف مواطن الشهر الماضى

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:55 م
الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ205 آلاف مواطن الشهر الماضى وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ 205 آلاف و7 مواطنين ، من خلال 166 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر سبتمبر الماضي.
 
يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 31 ألف و٨٠٤ تحاليل معملية وأشعة، وعقد 38 ألف و432 ندوة تثقيفية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 1892 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.
 
وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
 
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 13 آلف و331 مواطناً بمحافظة أسوان، و 10 آلاف و512 مواطنًا بأسيوط، و 7 آلاف و20 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و 3آلاف و679 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و 3آلاف و195 مواطناً بالأقصر، و1372 مواطنًا بالبحر الأحمر، و12 آلف و 463مواطناً بالبحيرة، و10 آلاف و 137مواطنًا بالجيزة، و6 آلاف و416 مواطناً بالدقهلية، و 1472 مواطناً بالسويس، و18 آلف و 22 مواطناً بالشرقية، و 16 آلف و478 مواطناً بالغربية، و8 آلاف و483مواطناً بالفيوم.
 
وأضافت «الصادق» أنه تم تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ16 آلف و 913 مواطناً بالقاهرة، و 7آلاف و241 مواطنًا بالقليوبية، و9 آلاف و579 مواطنًا بالمنوفية، و12 آلف و632مواطنًا بالمنيا، و3آلاف و586 مواطناً بالوادي الجديد، و9 آلاف و369 مواطناً ببنى سويف، و1220 مواطنًا بجنوب سيناء، و9آلاف و50 مواطناً بدمياط، و8 آلاف و666مواطنًا بسوهاج،  و5 آلاف و845 مواطناً بقنا، و5آلاف و707 مواطنين بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 2619 مواطناً بمطروح.

الصحة

القوافل الطبية

المحافظات



الموضوعات المتعلقة

القضاء الإداري يدرج علاج مرض الضمور العضلي ضمن بروتوكول وزارة الصحة

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 07:13 م

وزير الصحة: ندعم برامج تحسين المؤشرات الصحية للأطفال بالتعاون مع اليونيسيف

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 09:53 ص

فريق قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة يتفقد أماكن تقديم الخدمة بالقليوبية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 09:54 م

بعد 20 عاما.. "فاكسيرا" تعلن تسوية مديونياتها بـ650 مليون جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى.. هبة والى: نستهدف توطين صناعة اللقاحات لتصبح مصر مركزا إقليميا للفاكسينات.. وتؤكد: عرض وزير الصحة كان دعما كبيرا للشركة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 06:00 م

وزير الصحة يوجه بدراسة تخصيص عيادات للعلاج الطبيعى بمراكز طب الأسرة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 03:54 م

وزير الصحة يُعلن انتهاء 99% من أعمال تطوير مستشفى الرمد التخصصي بأسوان

الأحد، 02 أكتوبر 2022 01:28 م

وزير الصحة يتفقد مركز أورام أسوان لمتابعة تطويره وإدراجه بمنظومة التأمين

الأحد، 02 أكتوبر 2022 12:44 م

وزير الصحة يوجه باستحداث جهاز الماموجرام بمستشفى أسوان التخصصى

الأحد، 02 أكتوبر 2022 10:18 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة