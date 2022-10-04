اليوم السابع
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التعليم تحذر المدارس من استغلال مكتباتها فى غير الأغراض المخصصة لها

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 07:25 م
التعليم تحذر المدارس من استغلال مكتباتها فى غير الأغراض المخصصة لها الدكتور رضا حجازى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية حذرت فيه من استغلال المكتبة المدرسية واثاثها فى غير الاغراض الخاصة بالمكتبة ولا يتم التوسع فى الفصول على حساب المكتبات إذ أنها مرفق لا يمكن الاستغناء عنه على أن يسند لاخصائى المكتبات تدريس منهج التربية المهنية نظرا لأن منهج التربية المهنية له صله أساسية بمنهج التربية المكتبية.
 
وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما انتظم العام الدراسى الجديد الأحد 2 أكتوبر فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.
 
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي على دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.
 
وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، إضافة إلى توفير بيئة صحية أمنة للطلاب.

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