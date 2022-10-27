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أخبار × 24 ساعة.. إقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء

الخميس، 27 أكتوبر 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. إقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء مجلس الوزراء - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
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القومي للأجور: التواصل قريبا مع القطاع الخاص لتطبيق العلاوة الاستثنائية
 
الأرصاد: نشهد أجواء خريفية.. واستقرار الطقس خلال الفترة المقبلة
 
متحدث الحكومة: مصر الدولة الوحيدة فى حماية مواطنيها بحزمة اجتماعية كل 3 أشهر
 
رئيس التأمينات الاجتماعية: صرف زيادة الـ 300 جنيه على المعاشات أول نوفمبر
 
وزير الصحة للنواب: لا يوجد نقص فى أسرة الرعاية المركزة ولكن لدينا سوء توزيع
 
وزير الصحة: لا يوجد عجز فى الأدوية والمستلزمات ونعمل على الترشيد والتقنين
 
رئيس الوزراء: تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية وعلاوة الـ300جنيه الشهر المقبل
 
مستشار الرئيس للصحة ينصح المصابين بالإنفلونزا أو كورونا بارتداء الماسك
 
تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى.. إقرار حزمة حماية اجتماعية بـ67 مليار جنيه
 
وزير الصحة: قوائم الانتظار تجاوزت 1.3 مليون عملية تدخل جراحى بـ12 مليار جنيه
 

 


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