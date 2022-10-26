اليوم السابع
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تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى.. إقرار حزمة حماية اجتماعية بـ67 مليار جنيه

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 04:14 م
تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى.. إقرار حزمة حماية اجتماعية بـ67 مليار جنيه الحكومة تقر حزمة حماية اجتماعية بـ67 مليار جنيه (إنفوجراف)

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بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إنه تم وضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين، ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة، والتي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن هذه الحزمة منها مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل المعاشات.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن إنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، فإن مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والاعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر المقبل.

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