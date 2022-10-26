اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 08:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

القومي للأجور: التواصل قريبا مع القطاع الخاص لتطبيق العلاوة الاستثنائية

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 08:04 م
القومي للأجور: التواصل قريبا مع القطاع الخاص لتطبيق العلاوة الاستثنائية مجلس الوزراء - أرشيفية
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مجدى البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن إقرار مجلس الوزراء حزمة اجتماعية جديدة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء في موعده وتلبية لأحد مطالب المؤتمر الاقتصادى.
 
وأضاف مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن قرار مجلس الوزراء يؤكد انحياز الدولة  للمواطن الأقل دخلا.
 
وأردف أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور جاء اليوم للمرة السادسة خلال فترة وجيزة وتأكيد على مساندة للكل الموظفين.
 
وأشار إلى أنه سيتم التواصل قريبا مع القطاع الخاص لتطبيق قرار مماثل، مؤكدا أن الدولة تعمل حاليا على دعم ومساندة القطاع الخاص.
 
وتابع عضو المجلس القومي للأجور، أن العلاوة الجديدة سيستفيد منها، العاملين في الجهاز الإداري والقطاع العام والهيئات الاقتصادية.

الأجور

المجلس القومى للأجور

زيادة المرتبات

زيادة الرواتب

اليوم السابع بلس

قرارات مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء اليوم

قرار مجلس الوزراء

أهم قرارات مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء اليوم

زيادة المعاشات

علاوة استثنائية

رفع الحد الأدنى للأجور

مصطفى مدبولى



الموضوعات المتعلقة

عضو بـ "القومي للأجور" يطالب القطاع الخاص برفع الحد الأدنى لـ3000 جنيه

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 04:47 م

القومى للأجور : تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص بقيمة 2700 جنيه يناير القادم

الخميس، 29 سبتمبر 2022 09:00 ص

نقابة القطاع الخاص تدعو لسرعة انعقاد المجلس القومى للأجور لرفع الحد الأدنى

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 02:52 م

عضو بـ"القومى للأجور": تطبيق الحد الأدنى بالقطاع الخاص بقيمة 2700 جنيه يناير 2023.. 10% من المؤسسات لم تطبق قرار الـ 2400 جنيه حتى الآن.. مجدى البدوى: لا إعفاء نهائى من الصرف لأى مؤسسة

الجمعة، 05 أغسطس 2022 10:24 ص

عضو القومى للأجور: نموذج تسجيل طلبات الاستثناءات من قبل الشركات تم طرحه منذ شهر

الأحد، 12 يونيو 2022 04:47 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة