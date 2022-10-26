القومي للأجور: التواصل قريبا مع القطاع الخاص لتطبيق العلاوة الاستثنائية

ماجد تمراز

أكد مجدى البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن إقرار مجلس الوزراء حزمة اجتماعية جديدة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء في موعده وتلبية لأحد مطالب المؤتمر الاقتصادى.

وأضاف مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن قرار مجلس الوزراء يؤكد انحياز الدولة للمواطن الأقل دخلا.

وأردف أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور جاء اليوم للمرة السادسة خلال فترة وجيزة وتأكيد على مساندة للكل الموظفين.

وأشار إلى أنه سيتم التواصل قريبا مع القطاع الخاص لتطبيق قرار مماثل، مؤكدا أن الدولة تعمل حاليا على دعم ومساندة القطاع الخاص.

وتابع عضو المجلس القومي للأجور، أن العلاوة الجديدة سيستفيد منها، العاملين في الجهاز الإداري والقطاع العام والهيئات الاقتصادية.