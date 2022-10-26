وزير الصحة للنواب: لا يوجد نقص فى أسرة الرعاية المركزة ولكن لدينا سوء توزيع

كتبت نور على

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة: "لدينا 5470 رعاية مركزة بمستشفيات وزارة الصحة على مستوى الدولة و1415 سرير رعاية متوسطة وأكثر من 5 آلاف سرير رعاية مركزة بالمستشفيات الجامعية"، لافتا إلى أنه طبقا للمعدلات العالمية ليس لدينا نقص فى أسرة الرعاية المركزة، ولكن لدينا سوء توزيع، ونقص فى الكوادر العاملة فى الرعاية.

وتابع خلال حديثه بالجلسة العامة لمجلس النواب قائلا: "لكى نحل هذه المشكلة تم تفعيل المشروع القومى لرعاية الحضانات والطوارئ الذى بدأ التشغيل التجريبى فى 1/7، مؤكدا على فاعليته وتشغيله وأنه قام بتجريب رقم التليفون بنفسه وشغال لكن قد يحدث ضغط أو ممكن عندما يتحدث شخص لا يتم توفير سرير بشكل سريع، مشيرًا إلى أن قوائم الانتظار فى المملكة المتحدة وصلت إلى 7 ملايين مواطن وهناك إجرءات انتظار لعمليات دقيقة تصل إلى 6 شهور وسنة، مضيفا: "إحنا الحمد الله قوائم الانتظار لا تتعدى 3 أو 4 أسابيع".

وأشار إلى وجود تعاون وربط إلكترونى ما بين ما تمتلكه وزارة الصحة من حضانات ورعايات، وما تمتلكة وزارة التعليم العالى ممثلة فى 120 مستشفى جامعى بحيث عندما يتوجه المواطن للمستشفى، وهو فى حاجة لسرير رعاية، تقوم المستشفى بالتواصل مع رقم المشروع القومى لرعاية الحضانات والطوارئ، وتبدأ الاستعداد لنقله إلى أقرب سرير، مضيفا: "من الممكن ألا يكون النظام مفعل بنسبة مية فى مية أو بالكفاءة التى تتمناها لكن لا ننسى ما كان يحدث فى الأول، حيث كانت سيارة الاسعاف تاخذ المريض وتلف به على ما يقرب من 10 مستشفيات لكى تجد له سرير أما الآن المريض لا يتحرك من المستشفى إلا إذا كان هناك سرير رعاية فى أقرب نقطة".

وتابع وزير الصحة قائلا: "خروج 4 مستشفيات من الخدمة مثلا فى سوهاج أدى إلى انخفاض عدد الأسرة لكن عند دخول باقى المستشفيات الخدمة واكتمال المنظومة سيتم زيادة أعداد الأسرة بما يتناسب مع عدد السكان فى كل محافظة".

جاء ذلك خلال تعقيب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بالجلسة العامة لمجلس النواب على طلبات الإحاطة والاسئلة والمناقشة التى بلغت ما يقرب من مائة أداة رقابية اليوم.