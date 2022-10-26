متحدث الحكومة: علاوة الـ 300 جنيه للعاملين بالدولة دائمة وليست مؤقتة

كتب أحمد عرفة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم الحكومة المصرية، إن زيادة أجور الموظفين 300 جنيه، والتى تم إقرارها اليوم تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائمة وليست مؤقتة، وجاءت عبر حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية، لافتا أن هذه القرارات تعد رابع مرة يتم اتخاذها فى فترة بسيطة، خاصة مع أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وقال متحدث الحكومة خلال برنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، إنه في كل دولة دائما يكون هناك فارق بين رغبات المواطن ورغبة الدولة في تقديم أشياء للمواطن، وبين ما تحوزه الدولة من موارد تساعدها أو لا تساعدها على تقديم هذه الرغبات، على سبيل المثال فإن رغبات المواطن الأمريكي تناسب مع موارد المعيشة، فيضغط على الموازنة الأمريكية، موضحا أن الوضع يزداد صعوبة في وقت الأزمات خاصة بعد أزمتى جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة، أن المواطن الذى يستفيد من زيادة مخصصات بطاقة التموين يمكنه الاستفادة من تلك الزيادة، التى تم إقرارها اليوم بجانب الاستفادة من زيادة الأجور، موضحا أن الدولة المصرية دائما تتدخل وكانت من أوائل الدول التي تدخلت بحزمة اجتماعية.

وأشار السفير نادر سعد، إلى أن الدولة حريصة على تحقيق رفاهية معيشة المواطنين لكن الأزمان تعطل القرار ، موضحا أنه مقرر زيادة كل الدرجات الوظيفية بعد رفع الحد الأدنى لـ 3 آلاف جنيه.