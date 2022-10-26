رسائل الرئيس السيسى بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية.. إنفوجراف

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسي العلاقات المصرية – الإماراتية.

وقال الرئيس السيسي: "نحتفل اليوم بمناسبة غالية وعزيزة على قلب كل مصري، وهي مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجا مثاليا للعلاقات القوية الطيبة التى تجمع دولتين وشعبين شقيقين، حيث تسود القيم الصادقة الحقيقية من الأخوة والمودة والتوافق بين الشعبين والتى نلمسها ونقدرها ونعتز بها.

أكد الرئيس السيسي، أن الشعبين المصري والإماراتي دائما على قلب رجل واحد.. العلاقات بين الدولتين وعلى اختلاف القيادات والحكومات تظل نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات المتميزة بين الدول العربية الشقيقية.