وقال البواردي - في كلمة بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية، أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء - إن "التفاهم العميق الذي يجمع بين قيادتي البلدين أساس قوي للتغلب على أي تحديات تواجه هذا النموذج المتطور من العلاقات بين الأشقاء العرب".

وأشار إلى "تقارب وصلات قوية وثيقة على الصعيد العسكري وتعاون واسع النطاق في المجال العسكري بين الإمارات ومصر، حيث تشارك قوات البلدين البحرية والجوية والبرية، بشكل مستمر وممنهج، بشكل يناسب قوة الشراكة والتعاون، في سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة".

ولفت البواردي إلى أن "هذا التعاون العسكري المتنامي وعلى مدى الخمسين سنة الماضية يتجلى كذلك في لقاءات قيادات الدفاع في البلدين الشقيقين، حيث تعددت لقاءات كبار القادة العسكريين في مناسبات وفعاليات دورية مختلفة، فضلاً عن الزيارات المتبادلة للوفود العسكرية الإماراتية والمصرية، حيث يجري ذلك في إطار حرص دائم على مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين".