اليوم السابع
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وزير الصحة: لا يوجد عجز فى الأدوية والمستلزمات ونعمل على الترشيد والتقنين

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 05:11 م
وزير الصحة: لا يوجد عجز فى الأدوية والمستلزمات ونعمل على الترشيد والتقنين الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
نور على

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أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة عدم وجود أى نقص فى الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتا إلى وجود نقص عالمى نتيجة نقص فى سلاسل الإمدادات بسبب عدم عمل المصانع بنفس كفاءتها بسبب كورونا.
 
 
وأضاف على مستوى الوزارة حولنا الالتزامات  المالية إلى هيئة الشراء الموحد لكى نستطيع الحصول على  كل ما نحتاجه، مضيفا: "نعمل على الترشيد والتقنين فى ضوء النقص العالمى فى سلاسل الأمداد ونننسق بشكل يومى مع هيئة الدواء  لمراجعة كافة الأدوية".
 
 
وردا على مطالبات بعض النواب بالسماح للأطقم الطبية بالحصول على إجازات وفقا لقانون الخدمة المدنية، تساءل وزير الصحة كيف يستتقيم الحال وهناك نقص بالأطباء فى المؤسسات الصحية وأن نسمح بالإجازات، قائلا:" حاجة العمل أولى من أى شىء آخرـ متسائلا كيف يكون عندنا نقص وفى نفس الوقت نفتح الإجازات، مؤكدا أن 50% من القوة التى نشتكى من عدم كفايتها لن تكون موجودة".
 
وأشار إلى تشكيل لجنة عليا بها كافة الأساتذة المتخصصين لمراجعة برتوكلات العلاج، لافتا إلى أنه إذا تم تغيير برتوكول العلاج فأنه يتم بما لا يخل بالعلاج الذى يتلقاه المريض.
 
 
جاء ذلك خلال تعقيب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بالجلسة العامة لمجلس النواب على طلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة التى بلغت ما يقرب من مائة أداة رقابية اليوم.

مجلس النواب

خالد عبد الغفار

وزير الصحة

الجلسة العامة

الادوية

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