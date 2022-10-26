الأرصاد: نشهد أجواء خريفية.. واستقرار الطقس خلال الفترة المقبلة

ماجد تمراز

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «الأجواء ستكون مستقرة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري خلال الوجه البحري، لتنحصر التقلبات الجوية على مدن القناة وشمال سيناء، وتسقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة حتى الساعات الأولى من الصباح»، مشيرا إلى أن درجة الحرارة ستصل إلى 26 و27 درجة على القاهرة.

وأوضح أنه من المقرر أن يكون الطقس مائلا للحرارة خلال فترة الظهيرة غدا، ناصحا بتغيير نوعية الملابس الصيفية خاصة في أوقات الصباح المبكر.

وتابع «نشهد أجواء خريفية، فدائما ما يشهد فصل الخريف تقلبات ما بين ظهور سحب، يليها شمس مشرقة، وقطعا التغيرات المناخية لعبت دورا بأن تكون الظواهر المناخية أكثر عنفا»، مضيفا «الأجواء هتستقر الفترة الجاية الحمد لله».