اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 08:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: نشهد أجواء خريفية.. واستقرار الطقس خلال الفترة المقبلة

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 08:00 م
الأرصاد: نشهد أجواء خريفية.. واستقرار الطقس خلال الفترة المقبلة الدكتور محمود شاهين
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.
 
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «الأجواء ستكون مستقرة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري خلال الوجه البحري، لتنحصر التقلبات الجوية على مدن القناة وشمال سيناء، وتسقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة حتى الساعات الأولى من الصباح»، مشيرا إلى أن درجة الحرارة ستصل إلى 26 و27 درجة على القاهرة.
 
وأوضح أنه من المقرر أن يكون الطقس مائلا للحرارة خلال فترة الظهيرة غدا، ناصحا بتغيير نوعية الملابس الصيفية خاصة في أوقات الصباح المبكر.
 
وتابع «نشهد أجواء خريفية، فدائما ما يشهد فصل الخريف تقلبات ما بين ظهور سحب، يليها شمس مشرقة، وقطعا التغيرات المناخية لعبت دورا بأن تكون الظواهر المناخية أكثر عنفا»، مضيفا «الأجواء هتستقر الفترة الجاية الحمد لله».

الطقس

الارصاد

الارصاد الجويه

درجات الحراره

حالة الجو

درجات الحرارة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

محافظ بنى سويف يوجه مسئولى الكهرباء والمياه بسرعة التعامل مع أى أعطال بسبب الطقس

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 04:20 م

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ.. صور

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:27 م

تشكيل لجان لمتابعة انتظام الدراسة بمعاهد الأزهر بالشرقية بعد موجه الطقس السيء

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 11:01 ص

حالة الطقس اليوم الأربعاء 26/10/2022 فى مصر

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:00 ص

محافظ بنى سويف يقرر تعليق الدراسة غدًا لطلبة المدارس بسبب سوء الطقس

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 11:15 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة