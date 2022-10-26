غلق جزئى لمطلع كوبرى الجيزة المعدنى للقادم من ربيع الجيزى لمدة 3 أيام

كتبت مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكوبرى الجيزة المعدنى استعداداً لفصل الشتاء وموسم الأمطار، لافتة إلى قيام الشركة المنفذة لأعمال صيانة الكوبرى باستكمال أعمال رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية لتحقيق السيولة المرورية وتوفير أعلى معدلات الأمن والسلامة للمركبات المارة عبره.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم، أن أعمال الصيانة تستلزم غلق جزئى لمطلع الكوبرى "الحارة اليمنى فقط" بالمطلع للقادم من شارع ربيع الجيزى لمدة 3 أيام تبدأ الساعة 1 صباح الجمعة الموافق 28/10/2022 وحتى الساعة 5 صباح الأحد الموافق 30/10/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والمتابعة نحو اتخاذ ما يلزم لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات خلال فترة الأعمال.

وبناءاً عليه قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لتيسير حركة المرور.